AudiÃªncia pÃºblica vai debater terceirizaÃ§Ã£o da merenda escolar na rede municipal

Merenda - CrÃ©dito: divulgaÃ§Ã£o

A Câmara Municipal de São Carlos realiza nesta quarta-feira (11), às 17h30, uma audiência pública para discutir a possível terceirização da merenda escolar na rede municipal de ensino. O encontro acontecerá na sala das sessões do Edifício Euclides da Cunha, sede do Legislativo.

A audiência foi solicitada pelos vereadores Larissa Camargo e Lineu Navarro, com o objetivo de ampliar o debate sobre o tema e ouvir representantes do poder público, profissionais da educação, pais, estudantes e a população em geral.

Durante a reunião, deverão ser discutidos os impactos da terceirização na qualidade da alimentação oferecida aos alunos, nas condições de trabalho dos profissionais envolvidos e nos custos para o município.

A audiência pública será aberta à participação da comunidade e também poderá ser acompanhada ao vivo pelos canais oficiais da Câmara Municipal. A transmissão será feita pela TV Câmara, no canal 49.3 da TV aberta digital, canal 20 da NET e canal 31 da Desktop/C.Lig, além da Rádio São Carlos FM 107,9. O evento também será exibido on-line pelas páginas oficiais da Câmara no Facebook e no YouTube.

O debate pretende reunir diferentes opiniões e contribuir para a tomada de decisões relacionadas à alimentação escolar no município.

Leia TambÃ©m