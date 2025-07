Audiência pública sobre LOA será realizada no dia 07 de agosto

Prefeitura de São Carlos -

A Prefeitura de São Carlos, por meio da Secretaria Municipal de Gestão Pública e Integração Governamental, realizará no dia 7 de agosto, a partir das 18h30, no auditório do Paço Municipal, localizado na Rua Episcopal, nº 1.575, no centro, a audiência pública para elaboração da LOA 2026.

A LOA é a lei que estabelece as receitas e despesas do município para o próximo ano. Ela determina como os recursos públicos serão aplicados nas diversas áreas da administração, como saúde, educação, transporte, cultura, infraestrutura e assistência social.

A audiência pública é uma oportunidade para que a população participe ativamente da construção do orçamento, contribuindo com sugestões e apontando as principais demandas dos bairros e comunidades.

A participação popular é essencial para garantir mais transparência e eficiência na alocação dos recursos públicos. Toda a sociedade pode e deve participar.

Para mais informações, acesse o site oficial da Prefeitura: http://www.saocarlos.sp.gov.br/.

