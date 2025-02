Áudiência pública sobre conjunto habitacional de interesse social no Planalto Paraíso será no dia 26

Localização do empreendimento na rua Sebastião de Moraes - Crédito: divulgação

A Prefeitura Municipal de São Carlos, por meio da Secretaria Municipal de Gestão da Cidade e Infraestrutura, realizará uma audiência pública para análise do Estudo de Impacto de Vizinhança (EIV) e do projeto de aprovação de um empreendimento imobiliário na área urbana do município.

A audiência está marcada para quarta-feira, 26 de fevereiro, às 18h, no auditório do Paço Municipal, localizado na Rua Episcopal, nº 1.575, no Centro.

Na ocasião, será discutido o empreendimento referente ao EIV – Processo nº 39.309/2023, de responsabilidade da empresa Saned Engenharia e Empreendimentos S.A. O projeto prevê a construção de um condomínio residencial vertical de interesse social, composto por 400 unidades habitacionais, distribuídas da seguinte forma:

Primeira área : 200 unidades habitacionais distribuídas em 13 torres de térreo mais três pavimentos. Nove dessas torres contarão com quatro unidades por pavimento, enquanto três terão duas unidades no térreo e quatro por pavimento tipo. A área total do empreendimento é de 10.139 metros quadrados, localizado na Rua Ethiwaldo Alexandre Martins, s/nº, no bairro Planalto Paraíso.

Segunda área: Outras 200 unidades habitacionais também distribuídas em 13 torres de térreo mais três pavimentos, em uma área total de 9.759,50 metros quadrados, localizada na Rua Sebastião Moraes, s/nº, no bairro Planalto Paraíso.

O arquivo com detalhes do empreendimento pode ser acessado no site da Prefeitura de São Carlos, por meio do link: www.saocarlos.sp.gov.br.

