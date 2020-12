Audiência pública sobre alterações na rede municipal de educação será reagendada

Imagem Ilustrativa - Crédito: Divulgação

Em nota divulgada à imprensa nesta quinta-feira, 10, a Câmara Municipal de São Carlos não realizará mais a audiência pública onde responsáveis pela Secretaria Municipal de Educação iriam dar explicações sobre as recentes alterações anunciadas para a rede municipal. A princípio o encontro seria nesta sexta-feira, 11. Desta forma, nova data será agendada.

Na nota, consta que na sessão de terça-feira, 8, o requerimento do vereador Marquinho Amaral (PSDB) solicitava a audiência e foi aprovado por unanimidade. Em reunião com Sindicato dos Servidores Públicos e Autárquicos Municipais de São Carlos (Sindspam), os vereadores Marquinho Amaral e Roselei Françoso (MDB) haviam definido a sexta-feira para a realização da audiência, uma vez que a atribuição das aulas ocorreria nos dias 14 e 15 de dezembro.

No entanto, no final da tarde de quarta-feira, 9, a juíza Gabriela Muller Carioba Attanasio, da Vara da Fazenda Pública, atendeu ao pedido da ação ajuizada pelo Sindspam e suspendeu o ato administrativo de atribuição das aulas. Uma audiência de tentativa de conciliação entre a Prefeitura e a categoria quanto à definição da hora/relógio de 60 minutos e a hora/aula de 50 minutos ocorrerá no dia 17 de dezembro.

Outro motivo para adiar a audiência pública da Câmara Municipal foi a informação repassada pelo chefe de gabinete da Secretaria Municipal de Educação, Leandro Severo, de que vários servidores que deveriam participar da audiência estão contaminados ou com suspeita de estarem com a Covid-19.

Diante das novas circunstâncias, uma data mais apropriada para a realização da audiência será marcada junto ao Sindspam e à categoria e divulgada adequadamente para que todos os interessados possam acompanhar. O fechamento de salas de aula também será tema da audiência.

