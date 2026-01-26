Audiência pública retoma debates sobre o Plano Diretor nesta quarta-feira

O assessor da Prefeitura, João Muller: "As alterações serão pontuais, com atualização de legislações específicas, garantindo um ambiente de negócios favorável à iniciativa privada e respeitando o desenvolvimento sustentável". - Crédito: Divulgação

Uma audiência pública marcada para esta quarta-feira, 28 de janeiro, na sede da ACISC (Associação Comercial e Industrial de São Carlos), localizada na rua General Osório, esquina com a rua Riachuelo, na região central da cidade, marca o início da segunda fase da Revisão do Plano Diretor Estratégico do município.

O processo de revisão, iniciado em março do ano passado, foi marcado por uma ampla agenda participativa, envolvendo diferentes regiões da cidade e os distritos de Água Vermelha e Santa Eudóxia. A pauta desta quarta-feira vai focar o tema Desenvolvimento Econômico. O objetivo é que a Prefeitura ouça empresários, ambientalistas e pesquisadores, buscando promover um debate sobre o planejamento da cidade aliado ao desenvolvimento sustentável. Devem participar do encontro representantes de entidades como CIESP, ACISC, CREA, SINDUSCON e Sindicato Rural.

Durante a primeira fase da revisão, a administração municipal promoveu a Pré-Conferência da Cidade, a Conferência da Cidade e oito audiências públicas realizadas nas regiões norte, sul, leste, oeste e central, além dos dois distritos. Os temas debatidos foram definidos previamente durante a Conferência da Cidade, garantindo alinhamento com as demandas levantadas pela população.

O assessor do prefeito, João Muller, destacou o caráter participativo do processo. “O prefeito Netto Donato determinou que a revisão do Plano Diretor fosse realizada com a mais ampla participação da sociedade, incluindo membros do Ministério Público, da Câmara Municipal e do Governo. As alterações serão pontuais, com atualização de legislações específicas, garantindo um ambiente de negócios favorável à iniciativa privada e respeitando o desenvolvimento sustentável”, afirmou nesta segunda-feira, 26 de janeiro, durante o Jornal da Manhã, na Rádio Jovem Pan.

Para assegurar o desenvolvimento municipal com a manutenção da qualidade de vida, a Prefeitura investiu em assessoria especializada e adotou o uso de Inteligência Artificial como ferramenta de apoio, com o objetivo de organizar contribuições e ampliar o alcance do debate. Também foi realizada uma ampla campanha de divulgação, com publicações nas redes sociais, entrevistas em rádios locais, distribuição de panfletos e uso de carros de som, incentivando a participação da comunidade em todas as etapas.

As oito audiências públicas realizadas em 2025 somaram 32 horas de debates diretos com a população, com média de 180 participantes por encontro, totalizando a participação de mais de 1.500 pessoas. Cerca de 100 cidadãos utilizaram a palavra para apresentar sugestões e questionamentos. Além disso, a Secretaria realizou mais de 40 horas de reuniões internas de preparação. Ao todo, foram publicadas 96 matérias nas redes sociais da Prefeitura e concedidas 19 entrevistas em rádios para divulgação do processo.

Durante os encontros, aproximadamente 400 questionários foram preenchidos pelos participantes, permitindo o levantamento de expectativas e prioridades para o novo Plano Diretor. O governo municipal também convidou cinco especialistas renomados para palestras técnicas relacionadas aos temas da revisão, contribuindo para qualificar o debate.

Após essa etapa, as comissões nomeadas pelo prefeito irão deliberar sobre as contribuições e encaminhá-las ao Conselho Municipal de Desenvolvimento Urbano de São Carlos (COMDUSC) e ao Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente (COMDEMA). A partir daí, será elaborado o texto final da Revisão do Plano Diretor. O envio do projeto à Câmara Municipal está previsto para maio, com expectativa de deliberação até agosto.

Leia Também