Audiência pública na Câmara acontece nesta segunda-feira (9) e debate alterações na Lei de Motofrete

06 Fev 2026 - 10h18Por Jessica Carvalho R
Moto de entregador de app - Crédito: Divulgação/Governo de SPMoto de entregador de app - Crédito: Divulgação/Governo de SP

A Câmara Municipal de São Carlos realizará nesta segunda-feira, dia 9, às 19h, uma audiência pública para debater alterações na Lei de Motofrete no município. O encontro acontecerá no Edifício Euclides da Cunha e foi solicitado pelo vereador Djalma Nery.

A audiência pública atende a um requerimento de autoria do parlamentar e terá como tema “Regulamentação da atividade de Motofrete em São Carlos: desafios, impacto e perspectivas”. O objetivo é promover o diálogo entre o poder público, profissionais do setor e a sociedade, buscando aprimorar a legislação e discutir os impactos da atividade no trânsito, na economia e na segurança.

O debate será transmitido ao vivo nesta segunda-feira (9) pelo canal 20 da NET, pela rádio São Carlos FM 107,9, pelo canal 49.3 da TV aberta digital, pelo canal 31 da Desktop/C Lig, além das transmissões online pelo Facebook e pelo canal oficial da Câmara Municipal de São Carlos no YouTube.

A participação da população é aberta, tanto de forma presencial quanto pelos canais digitais.

