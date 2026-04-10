Audiência pública discute contribuições das universidades para revisão do Plano Diretor

A Prefeitura de São Carlos realizou, na noite desta quarta-feira (8), mais uma audiência pública voltada à revisão do Plano Diretor Estratégico do município. O encontro aconteceu no Instituto de Estudos Avançados e Estratégicos, no Edifício Sérgio Mascarenhas, na Universidade Federal de São Carlos, e teve como tema “Contribuições das Universidades na Revisão do Plano Diretor”.

Participaram da audiência o secretário municipal de Clima e Meio Ambiente, Júnior Zanquim; a vereadora Fernanda Castelano; o diretor do Departamento de Planejamento Territorial da Secretaria Municipal de Gestão da Cidade e Infraestrutura, Aguinaldo Spaziani; o promotor de Justiça Sérgio Domingos de Oliveira; além de professores da UFSCar, da Universidade de São Paulo, estudantes, servidores públicos e moradores da área rural Recanto das Oliveiras.

De acordo com Aguinaldo Spaziani, que também coordena a revisão do Plano Diretor, a audiência representou mais uma etapa importante dentro do processo participativo. Segundo ele, os encontros já realizados têm reunido contribuições relevantes. “Essa foi mais uma audiência muito positiva. Pessoas com conhecimento técnico trouxeram temas pertinentes, alguns já discutidos anteriormente, além de novas informações que estamos agregando para alcançar o melhor resultado possível na revisão do plano diretor”, destacou.

Durante o encontro, foram debatidos temas centrais como o parcelamento e a ocupação do solo, considerados a base do Plano Diretor. Spaziani ressaltou que a contribuição do meio acadêmico é fundamental para qualificar o debate. “Falamos sobre aspectos essenciais do planejamento urbano, com uma visão técnica trazida pelos professores, que é extremamente importante para o processo. Muitos deles, inclusive, já integram a comissão de revisão e contribuem continuamente com estudos e análises”, explicou.

O diretor também destacou que as discussões estão sendo incorporadas na construção do zoneamento urbano e nas próximas etapas do trabalho. A Prefeitura ainda deve realizar uma audiência com representantes da Embrapa, voltada à área rural, encerrando a segunda fase do processo.

“Na primeira fase ouvimos a população, na segunda dialogamos com segmentos específicos, e agora vamos iniciar a etapa de elaboração e oficinas para discutir as propostas de alteração. É o momento de começar a produzir resultados concretos”, finalizou Spaziani.

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