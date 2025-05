Audiência pública discute condições do Parque do Bicão no dia 28 de maio, às 18h30

Parque do Bicão -

No dia 28 de maio, quarta-feira, será realizada uma audiência pública para jornalista do Centro de Lazer e Esportes "Veraldo Sbampato" - conhecido como Parque do Bicão -, no município de São Carlos. A audiência foi convocada pelo Ministério Público Estadual e será acompanhada por pesquisadores do Centro de Estudos em Democracia Ambiental (CEDA) da Universidade Federal de São Carlos (UFSCar). Na ocasião, serão abordados pontos relacionados com as condições gerais de utilização do Parque do Bicão, como segurança, lazer, cultura, calçadas, vegetação.



"O Ministério Público disparou uma consulta pública para que a população indicasse os problemas e soluções. Agora, o MP continuará consultando a população na audiência pública de escuta", explicou Celso Maran de Oliveira, professor do Departamento de Ciências Ambientais (DCAm) da UFSCar e coordenador do CEDA.



A audiência pública é aberta a toda população interessada. Também já está confirmada a presença de representantes do poder executivo municipal, membros do Fórum de Cidadãos Participantes (FCP) e membros dos Jovens Embaixadores Ambientais.



"O Bicão é o único parque na cidade com infraestrutura para proporcionar todos esses benefícios: benefícios ambientais (melhoria da qualidade do ar, regulação climática, biodiversidade, controle de enchentes); à saúde (promoção da atividade física, redução do estresse, qualidade de vida); sociais (espaço de convivência, inclusão e acessibilidade; educação ambiental); benefícios econômicos (valorização imobiliária, atração de turismo, redução de custos públicos), dentre outros", elenca Rosana Helena Segnini, integrante do FCP.



Na ocasião, também haverá presentes integrantes do CEDA/UFSCar. "O grupo tem colaborado com o Ministério Público desde a consulta pública e, agora, na audiência pública de escuta fez o tratamento dos dados oriundos da consulta, e estará na audiência para acompanhar a atuação cidadã como um todo, em especial o FCP. Em breve teremos outra audiência pública de escuta para tratar do Kartódromo", conta o professor da UFSCar.



Serviço

A audiência pública para tratar sobre o Parque do Bicão acontece no dia 28 de maio, quarta-feira, às 18h30, na Escola Estadual Elydia Benetti (R. Profª. Elidia Benetti, 690, bairro Jardim Boa Vista II, São Carlos).



Mais informações podem ser consultadas no perfil do FCP do Instagram (@scforumdecidadaosparticipantes) e na página do Facebook ( https://bit.ly/439UUIk ). Dúvidas podem ser esclarecidas pelo e-mail ceda@ufscar.br .

Leia Também