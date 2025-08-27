(16) 99963-6036
quarta, 27 de agosto de 2025
Câmara Municipal

Audiência Pública discute condições de trabalho das trabalhadoras domésticas em São Carlos

26 Ago 2025 - 18h24Por Da redação
Doméstica - Crédito: FreepikDoméstica - Crédito: Freepik

A Câmara Municipal de São Carlos realizará, na próxima sexta-feira (29), às 18h, uma Audiência Pública para debater as condições de trabalho das trabalhadoras domésticas no município. O encontro será no Plenário da Câmara e é aberto à participação de toda a população.

O objetivo da iniciativa é dar voz às trabalhadoras e à sociedade civil, promovendo um espaço de escuta e construção coletiva de propostas que garantam melhores condições de trabalho, valorização da categoria e respeito aos seus direitos.

O trabalho doméstico é considerado essencial para milhares de famílias, mas historicamente tem sido marcado pela invisibilidade e precarização. Em São Carlos, o debate pretende trazer luz aos desafios enfrentados pela categoria e buscar caminhos para a formulação de políticas públicas que assegurem dignidade, proteção e reconhecimento profissional.

A população está convidada a participar, acompanhar os relatos e contribuir com esse diálogo fundamental para a garantia de direitos e para a construção de uma cidade mais justa e igualitária.

