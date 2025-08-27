Audiência Pública debate fortalecimento das políticas de acolhimento às mulheres vítimas de violência

A Câmara Municipal de São Carlos promoveu uma audiência pública para discutir a reconstrução das políticas de acolhimento às mulheres vítimas de violência no município. A iniciativa foi proposta pelas vereadoras Fernanda Castelano (PSOL), Larissa Camargo (PCdoB), Raquel Auxiliadora (PT) e Cidinha do Oncológico (PP).

A audiência reuniu representantes da Defensoria Pública, da Guarda Municipal, da Seção de Políticas para as Mulheres da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Cidadania, da Comissão de Combate a Violência da OAB São Carlos, membros do Conselho Municipal de Defesa dos Direitos das Mulheres, além de diversos coletivos de mulheres e entidades da sociedade civil.

Entre os pontos discutidos, estiveram a necessidade de reativar equipamentos públicos, em especial o Centro de Referência da Mulher (CRM), fortalecer a rede de proteção prevista na Política Nacional de Enfrentamento à Violência contra as Mulheres e criar mecanismos para a realização de um atendimento integral das mulheres vítimas de violência, articulando diferentes serviços de saúde, assistência social, segurança, entre outros.

Também foram reforçadas as demandas por medidas educativas, particularmente com crianças e adolescentes.

As contribuições apresentadas vão subsidiar um relatório que será entregue para o Executivo e guiará novas propostas legislativas e ações de políticas públicas voltadas à proteção das mulheres.

O encontro foi transmitido ao vivo pelos canais oficiais da Câmara e a gravação está disponível nas redes.

