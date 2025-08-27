(16) 99963-6036
quarta, 27 de agosto de 2025
Cidade

Audiência Pública debate fortalecimento das políticas de acolhimento às mulheres vítimas de violência

26 Ago 2025 - 21h58Por Jéssica C.R.
SIGA O SCA NO
São Carlos Agora no Google News
Audiência Pública debate fortalecimento das políticas de acolhimento às mulheres vítimas de violência -

A Câmara Municipal de São Carlos promoveu uma audiência pública para discutir a reconstrução das políticas de acolhimento às mulheres vítimas de violência no município. A iniciativa foi proposta pelas vereadoras Fernanda Castelano (PSOL), Larissa Camargo (PCdoB), Raquel Auxiliadora (PT) e Cidinha do Oncológico (PP). 

A audiência reuniu representantes da Defensoria Pública, da Guarda Municipal, da Seção de Políticas para as Mulheres da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Cidadania, da Comissão de Combate a Violência da OAB São Carlos, membros do Conselho Municipal de Defesa dos Direitos das Mulheres, além de diversos coletivos de mulheres e entidades da sociedade civil.

Entre os pontos discutidos, estiveram a necessidade de reativar equipamentos públicos, em especial o Centro de Referência da Mulher (CRM), fortalecer a rede de proteção prevista na Política Nacional de Enfrentamento à Violência contra as Mulheres e criar mecanismos para a realização de um atendimento integral das mulheres vítimas de violência, articulando diferentes serviços de saúde, assistência social, segurança, entre outros.

Também foram reforçadas as demandas por medidas educativas, particularmente com crianças e adolescentes.

As contribuições apresentadas vão subsidiar um relatório que será entregue para o Executivo e guiará novas propostas legislativas e ações de políticas públicas voltadas à proteção das mulheres.

O encontro foi transmitido ao vivo pelos canais oficiais da Câmara e a gravação está disponível nas redes.

Leia Também

Inscrições abertas para o Clube de Carros da Campanha USP do Agasalho em São Carlos
Cidade13h44 - 27 Ago 2025

Inscrições abertas para o Clube de Carros da Campanha USP do Agasalho em São Carlos

Projeto Pequeno Cidadão abre inscrições para novas crianças em São Carlos
Cidade12h32 - 27 Ago 2025

Projeto Pequeno Cidadão abre inscrições para novas crianças em São Carlos

São Carlos projeta expansão da rede municipal de ensino
Cidade12h08 - 27 Ago 2025

São Carlos projeta expansão da rede municipal de ensino

São Carlos registra 17 casos de dengue na última semana
Boletim11h17 - 27 Ago 2025

São Carlos registra 17 casos de dengue na última semana

Hospital Universitário expande projeto de humanização e segurança no atendimento
Cidade10h34 - 27 Ago 2025

Hospital Universitário expande projeto de humanização e segurança no atendimento

Últimas Notícias