(16) 99963-6036
terça, 09 de setembro de 2025
Polêmica

Audiência pode definir futuro da ocupação no Aracy 2

Local abriga cerca de 60 crianças e moradores do local temem ter retirados do local sem ter para onde ir

09 Set 2025 - 14h30Por Redação SCA
SIGA O SCA NO
São Carlos Agora no Google News
Os moradores da ocupação durante ato de reivindicação de habitação: 140 famíias estão no local há 9 anos - Crédito: divulgaçãoOs moradores da ocupação durante ato de reivindicação de habitação: 140 famíias estão no local há 9 anos - Crédito: divulgação

Uma audiência comandada pela Defensoria Pública online às 14h, do dia 25 de setembro poderá definir a retomada de posse de uma área de terra ocupada por 140 famílias há 9 anos, no bairro Cidade Aracy 2. Temendo terem que deixar o local depois desta data, os moradores do local divulgaram, nas redes sociais, um vídeo reivindicando habitação popular para todos.

A área pertence à Prefeitura Municipal de São Carlos, tem água, energia elétrica e rede de esgoto.  Moradora da ocupação, a dona de casa Eliana Cristina Barbosa afirma que no local vivem 60 crianças, além de idosos, cadeirantes e até gestantes.

“Nós tememos que nesta audiência seja definida a retirada das famílias. Não temos pra onde colocar essas famílias. Esperamos que haja alguma solução por parte da prefeitura ou do governo estadual para nossos problemas”, destaca Eliana.

OUTRO LADO – A reportagem fez contato com a assessoria de imprensa do governo municipal e fomos informados de que a prefeitura se posicionará sobre o assunto, inclusive para atender às famílias após a audiência do dia 25.

 

Leia Também

SAAE comunica interdição na rua José Bonifácio nesta quarta-feira
Cidade13h51 - 09 Set 2025

SAAE comunica interdição na rua José Bonifácio nesta quarta-feira

Estudante de São Carlos vence concurso de redação do Hospital de Amor de Barretos
Cidade13h14 - 09 Set 2025

Estudante de São Carlos vence concurso de redação do Hospital de Amor de Barretos

Elton Carvalho aciona MP contra a Direcional por falhas no Dream Santo Antônio
Cidade13h08 - 09 Set 2025

Elton Carvalho aciona MP contra a Direcional por falhas no Dream Santo Antônio

Radar entra em operação na estrada do Broa
Cidade12h29 - 09 Set 2025

Radar entra em operação na estrada do Broa

Sindicato dos Metalúrgicos e Electrolux se reúnem nesta terça-feira após aviso de greve
Cidade11h19 - 09 Set 2025

Sindicato dos Metalúrgicos e Electrolux se reúnem nesta terça-feira após aviso de greve

Últimas Notícias