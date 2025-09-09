Audiência pode definir futuro da ocupação no Aracy 2

Os moradores da ocupação durante ato de reivindicação de habitação: 140 famíias estão no local há 9 anos - Crédito: divulgação

Uma audiência comandada pela Defensoria Pública online às 14h, do dia 25 de setembro poderá definir a retomada de posse de uma área de terra ocupada por 140 famílias há 9 anos, no bairro Cidade Aracy 2. Temendo terem que deixar o local depois desta data, os moradores do local divulgaram, nas redes sociais, um vídeo reivindicando habitação popular para todos.

A área pertence à Prefeitura Municipal de São Carlos, tem água, energia elétrica e rede de esgoto. Moradora da ocupação, a dona de casa Eliana Cristina Barbosa afirma que no local vivem 60 crianças, além de idosos, cadeirantes e até gestantes.

“Nós tememos que nesta audiência seja definida a retirada das famílias. Não temos pra onde colocar essas famílias. Esperamos que haja alguma solução por parte da prefeitura ou do governo estadual para nossos problemas”, destaca Eliana.

OUTRO LADO – A reportagem fez contato com a assessoria de imprensa do governo municipal e fomos informados de que a prefeitura se posicionará sobre o assunto, inclusive para atender às famílias após a audiência do dia 25.

