AudiÃªncia histÃ³rica reÃºne multidÃ£o e fortalece combate Ã  violÃªncia contra a mulher

A Câmara Municipal de São Carlos realizou, na noite desta segunda-feira (30), no Teatro Municipal de São Carlos, a maior audiência pública de sua história. O encontro reuniu cerca de 450 pessoas e foi marcado por ampla mobilização social e institucional em torno do enfrentamento ao feminicídio e à violência contra a mulher.

O tema ganha ainda mais relevância diante do cenário nacional. Dados recentes apontam que o Brasil registra, em média, mais de 1.400 casos de feminicídio por ano, além de milhares de ocorrências de violência doméstica e sexual. No estado de São Paulo, os índices também seguem preocupantes, reforçando a necessidade de ações integradas entre poder público e sociedade civil.

Com forte adesão de diferentes segmentos, a audiência consolidou um espaço plural e de escuta qualificada, reunindo autoridades, representantes do sistema de Justiça, lideranças religiosas, educadores e membros da sociedade civil organizada. Compuseram a mesa o presidente da Câmara, Lucão Fernandes, o vereador Lineu Navarro, coautor da iniciativa, além de autoridades como Roselei Françoso, Andrea Valdevite, o defensor público Jonas Zoli Segura, a dirigente regional de ensino Débora Gonzalez e o promotor de Justiça Sérgio Domingos de Oliveira.

A diversidade religiosa também esteve representada, com a participação de líderes como Éder Garcia, padre Marcos Ghidelli, Antônio Almeida e da yalorixá Luciana. O juiz de direito Paulo César Scanavez integrou a programação com uma palestra voltada à conscientização e ao enfrentamento da violência contra a mulher, destacando a importância de ampliar o debate em ambientes educacionais e religiosos como forma de prevenção.

Durante a audiência, as manifestações convergiram para o reconhecimento do protagonismo do Legislativo são-carlense na condução de pautas estratégicas, com ênfase na construção de políticas públicas voltadas à proteção das mulheres. As falas reforçaram a importância da atuação integrada entre instituições e sociedade civil.

Um dos momentos de maior impacto foi a exibição de vídeos de conscientização, que evidenciaram a realidade enfrentada por mulheres em situação de violência, sensibilizando o público e reforçando a urgência de ações permanentes.

Além do debate, foram anunciadas medidas concretas, como a criação de um ícone “SOS Mulher” no site oficial da Câmara, facilitando o acesso a informações e canais de denúncia; a implantação de uma cartilha educativa no programa “Visite a Câmara”; e a formação de um comitê interdisciplinar voltado à elaboração e acompanhamento de políticas públicas.

Também foi destacado o fortalecimento da Procuradoria da Mulher e a continuidade de ações como palestras, campanhas educativas e ampliação de parcerias em nível municipal e regional. A presença de lideranças de cidades vizinhas, como a prefeita de Itirapina, Dona Graça, reforçou o caráter regional da mobilização.

O perfil do público — composto por líderes religiosos, educadores e representantes institucionais — foi apontado como estratégico para ampliar o alcance das ações, atuando como agentes multiplicadores da conscientização.

Para o presidente da Câmara, Lucão Fernandes, o momento representa um divisor de águas. “Essa audiência entra para a história de São Carlos não apenas pelo número expressivo de participantes, mas pela qualidade do debate e pelo compromisso coletivo firmado aqui. A Câmara assume, de forma ainda mais efetiva, o papel de protagonista na construção de políticas públicas que protejam as mulheres e promovam uma cultura de respeito”, afirmou.

A Câmara Municipal agradeceu ainda aos veículos de imprensa pela ampla cobertura, bem como às instituições, escolas, entidades religiosas, órgãos públicos e representantes da sociedade civil que contribuíram para o êxito do encontro.

A iniciativa superou as expectativas e se consolida como um marco histórico em São Carlos, estabelecendo um novo patamar de articulação institucional e engajamento social no enfrentamento à violência contra a mulher.

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