Audiência em Água Vermelha aponta transformação do aeroporto da Latam em terminal de cargas

A população de Água Vermelha participou, na noite da última segunda-feira (24/11), de mais uma audiência pública da revisão do Plano Diretor de São Carlos. O encontro reuniu moradores, empresários e representantes do poder público para debater o futuro urbano, econômico e ambiental do distrito nos próximos dez anos.

Durante a apresentação, foram detalhados cenários e propostas estratégicas para orientar o desenvolvimento da região. Um dos destaques foi o aeroporto da Latam, que deverá ser transformado em terminal de transporte de cargas, ampliando o potencial logístico e tornando Água Vermelha um polo atrativo para empresas do setor.

Entre os anúncios, empresários revelaram a intenção de realizar investimentos de grande porte. A empresa argentina Crucianelli, em parceria com a são-carlense Picin, pretende destinar cerca de R$ 300 milhões para projetos na região. Também houve manifestação de interesse para a implantação de condomínios industriais, reforçando a perspectiva de crescimento econômico local.

As equipes técnicas responsáveis pela revisão do Plano Diretor apresentaram ainda propostas de expansão da área urbana, além de indicar quais porções do território poderão ser incorporadas ao perímetro urbano no futuro, sempre considerando critérios de sustentabilidade, infraestrutura e capacidade de desenvolvimento.

O secretário municipal João Muller destacou que esta revisão representa um avanço importante na participação social.

“Em 2005, quando foi elaborado o primeiro Plano, não se ouviu a comunidade de Água Vermelha. Em 2016, novamente não houve diálogo com os moradores. Agora, conseguimos abrir espaço para que a população participe e contribua com o planejamento”, afirmou.

A revisão do Plano Diretor segue com novas audiências distribuídas por diversas regiões da cidade. A próxima reunião está marcada para 10 de dezembro, às 18h, na Associação dos Engenheiros, Arquitetos e Agrônomos de São Carlos (AEASC), com foco no tema “Meio Ambiente e Mudanças Climáticas”.

