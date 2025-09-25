Audiência do Plano Diretor reúne sociedade civil e especialistas no Jardim dos Coqueiros

A segunda audiência pública de revisão do Plano Diretor Estratégico de São Carlos foi realizada na última quarta-feira (24/09), na Escola Estadual Professor Aduar Kemell Dibo, no Jardim dos Coqueiros. O encontro reuniu moradores, autoridades e especialistas para discutir urbanismo, habitação social e os rumos do desenvolvimento sustentável da cidade.

O evento, promovido pela Prefeitura, faz parte de uma série de encontros temáticos que têm como objetivo atualizar o Plano Diretor de 2016, respeitando os princípios de participação popular e sustentabilidade.

Sustentabilidade no centro do debate

Abrindo a audiência, Gil Scatena, da Secretaria Estadual do Verde e Meio Ambiente, destacou os desafios climáticos que atingem cidades de médio porte como São Carlos.

“Não há como revisar o Plano Diretor em 2025 sem pensar em uma cidade sustentável. Ondas de calor, escassez hídrica e eventos extremos são realidades que exigem planejamento urbano resiliente”, afirmou.

Scatena defendeu investimentos em reservação de água, arborização e aumento da biodiversidade urbana, além de soluções domiciliares para enfrentamento das mudanças climáticas. Ele também chamou atenção para o crescimento populacional do município, que se aproxima de 300 mil habitantes.

Participação popular como pilar

O promotor de Justiça Sérgio Domingos de Oliveira reforçou a importância da sociedade civil no processo.

“O plano é da sociedade, não apenas do governo. O executivo propõe, mas quem decide é a população”, disse.

Ele incentivou a organização coletiva de moradores por meio de associações e grupos temáticos, além de defender transparência nas etapas de revisão. “A participação tem que ser clara, eficaz e contínua. O Ministério Público estará acompanhando todo o processo para assegurar que isso aconteça”, destacou.

Prefeitura garante escuta ativa

Encerrando as falas, o assessor do prefeito Netto Donato, João Muller, ressaltou o caráter democrático da audiência.

“Vinte pessoas usaram a palavra, representando os mais variados segmentos da sociedade. A nossa intenção é justamente ouvir a população e colher propostas que orientem a revisão do Plano Diretor, que vai planejar o crescimento urbano da cidade pelos próximos dez anos”, afirmou.

Muller destacou que o processo está em fase inicial, com coleta de dados e sugestões que serão aprofundadas em oficinas futuras. “Estamos atendendo integralmente o que determina a legislação, especialmente o Estatuto da Cidade, com discussões por eixos e regiões. A sociedade vai participar plenamente das decisões”, concluiu.

Próximos passos

A audiência da Zona Leste contou ainda com a presença dos vereadores Larissa Camargo, Dé Alvim, Thiago de Jesus e Paulo Vieira, além da assessoria do vereador Júlio César.

O próximo encontro da revisão do Plano Diretor será no dia 8 de outubro, no Centro de Divulgação Científica e Cultural (CDCC), na Rua Nove de Julho, 1227, Centro, a partir das 18h, com o tema Cidades Inteligentes.

