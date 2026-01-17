Atletas da seleção brasileira de boxe participam de bate-papo e vivência no Sesc São Carlos

Crédito: divulgação

O Sesc São Carlos recebe, no sábado (17), das 14h às 16h, um encontro especial dedicado ao boxe, com a participação das atletas da seleção brasileira Jucielen Romeu e Rebeca Lima, além do treinador Leonardo Macedo. A atividade acontece no ginásio de eventos da unidade, é gratuita, conta com tradução em Libras e é aberta a todas as idades.

O bate-papo, seguido de uma vivência prática, propõe um diálogo sobre o cenário atual do boxe brasileiro, abordando desafios, conquistas e os bastidores da modalidade. Os convidados também compartilham suas trajetórias pessoais, marcadas pela formação em projetos sociais e pelo alto rendimento no esporte.

Leonardo Macedo foi treinador da Seleção Brasileira de Boxe nos dois últimos ciclos olímpicos — Tóquio e Paris — e integrou uma das gerações mais vitoriosas da história da modalidade no país. Jucielen Romeu é atleta formada em projetos sociais e conquistou projeção internacional ao disputar os Jogos Olímpicos de Tóquio e Paris, além de ser campeã pan-americana. Já Rebeca Lima iniciou sua trajetória no boxe por meio do projeto social Luta Pela Paz, destacou-se desde as categorias de base e alcançou o ápice da carreira com o título mundial na categoria até 60 quilos.

A atividade integra a programação esportiva e cultural do Sesc, reforçando o esporte como ferramenta de inclusão social, formação cidadã e inspiração para novas gerações.

Serviço

Data: 17 de janeiro (sábado)

Horário: das 14h às 16h

Local: Ginásio de eventos do Sesc São Carlos

Entrada: Gratuita

Acessibilidade: Tradução em Libras

Classificação: Todas as idades

