Atividades gratuitas em São Carlos marcam o Mês Mundial da Doença de Alzheimer

Inscrições podem ser feitas nos locais do evento com entrega de certificado - Crédito: Freepik

O dia 21 de setembro foi escolhido pela Associação Internacional do Alzheimer como o Dia Mundial de Conscientização da Doença de Alzheimer. O objetivo é fortalecer a divulgação de informações sobre os principais sintomas, formas de tratamento e aconselhamento para os familiares dos pacientes portadores da doença. Uma parceria entre o Departamento de Gerontologia (DGero) da Universidade Federal de São Carlos (UFSCar), a Prefeitura Municipal de São Carlos e a Associação Brasileira de Alzheimer (sub-regional de São Carlos) promoverão, nesta semana, atividades que reforçam a importância de compreender a doença e seu impacto sobre indivíduos e sociedade. O Seminário e a Caminhada acontecem nos dias 23 e 24 de setembro, são gratuitos e abertos a todo o público.

O 3º Seminário de Conscientização da Doença de Alzheimer será no dia 23/9, a partir das 8h30, no Paço Municipal de São Carlos. A atividade terá diferentes palestras com foco na prevenção do Alzheimer e terá ações culturais sobre a temática. No domingo, dia 24/9, às 8 horas, ocorrerá a Caminhada de Conscientização ao Mês Mundial da Doença de Alzheimer, no Kartódromo de São Carlos. A programação completa das palestras pode ser acessada neste cartaz (bit.ly/3LQzZkH). Dentre os temas que serão apresentados no Seminário, a professora Aline Gratão, do DGero-UFSCar, falará sobre "Estratégias de manejo para a pessoa com demência voltado para cuidadores e familiares", às 11h40, no dia 23/9. As inscrições para os eventos podem ser feitas nos locais de cada atividade e serão entregues certificados de participação. Quem preferir pode se inscrever antecipadamente por este link (bit.ly/452UrFn).

Alzheimer

A doença de Alzheimer é uma demência, que pode ser definida como uma doença degenerativa, ou seja, que tem um processo progressivo de perda das funções cerebrais, como memória, linguagem, atenção, capacidade de planejamento e alterações comportamentais. Essa síndrome representa um declínio do estado geral de uma pessoa influenciando seu desempenho nas Atividades de Vida Diária, como autocuidado, continência, transferências e alimentação. A estimativa é que, no Brasil, existam mais de 1,2 milhão casos da doença. No mundo, são cerca de 35,6 milhões de pessoas diagnosticadas com Alzheimer, que é a forma mais comum de demência neurodegenerativa em todo o mundo.

Dentre os sintomas, estão perda de memória de acontecimentos recentes; repetição de perguntas várias vezes; dificuldade para acompanhar conversas e resolver problemas; perda de autonomia em Atividades da Vida Diária e no autocuidado; dificuldade também para dirigir automóveis, localizar caminhos; irritabilidade, passividade; tendência ao isolamento; e agressividade. O Alzheimer não tem cura, mas o tratamento tem por objetivo retardar a evolução dos sintomas e preservar, pelo maior tempo possível, as funções intelectuais e autonomia do paciente.

