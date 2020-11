UPA da Vila Prado - Crédito: Arquivo/SCA

A Prefeitura Municipal informa que em virtude da chuva, que alagou salas da Unidade, foi necessário interromper o atendimento.

As pessoas que necessitam de atendimento de urgência devem se dirigir a UPA do Santa Felícia ou UPA do Cidade Aracy.

