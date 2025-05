Atendimento na UBS Santa Paula será transferido para a unidade do Santa Felícia

UBS Santa Paula -

A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) comunica que nesta segunda-feira (26/05) não haverá atendimento na UBS do Santa Paula, unidade que está funcionando no prédio da FESC 3, local onde a fiação elétrica foi furtada nesta madrugada.

Todos os pacientes com agendamento estão sendo avisados e as consultas serão realizadas no prédio da UBS do Santa Felícia pelos médicos da UBS Santa Paula - Dra. Clebiana (clínica) Dra. Anna (clínica), Dr•

André (Ginecologista) e Dra. Joselaine (clínica), além da equipe de enfermagem. O ato de vandalismo ocorreu no padrão de força (relógio) porém a equipe técnica da Secretaria de Saude já está providenciando o conserto para que todos os procedimentos sejam retomados o mais rápido possível na integralidade na UBS do Santa Paula.

