Atendimento do SAAE passará por mudanças; sede terá serviços redistribuídos

Com o objetivo de otimizar os atendimentos presenciais ao público em geral em suas unidades espalhadas pela cidade em diversas regiões, do centro aos bairros, e no distrito de Santa Eudóxia, o Serviço Autônomo de Água e Esgoto de São Carlos (SAAE) promoverá uma adequação a partir do dia 04 de agosto, segunda-feira. A estrutura funcional da unidade de atendimento da sede, na Avenida Getúlio Vargas, 1.500, incluindo pessoal e equipamentos, será redistribuída entre os demais espaços de atendimento.

GRANDES REGIÕES JÁ ATENDIDAS - Em três grandes bairros (Vila Prado, Santa Felícia e Cidade Aracy), no centro e no Distrito de Santa Eudóxia, a população das referidas regiões e adjacências já é plenamente atendida por unidades do SAAE. Em função desse cenário, o SAAE resolveu remanejar os atendentes da unidade da sede da Avenida Getúlio Vargas para reforçar o atendimento presencial nas outras demais cinco. Vale ressaltar que o SAAE também já tem planejamento para executar um serviço de agendamento para facilitar o dia a dia de todos, tanto de quem atende como de quem é atendido também.

Para o presidente do SAAE, Derike Contri, toda adequação e reformulação não tem outra razão senão a de tornar mais dinâmica e eficaz a atividade diária do atendimento ao público. “A missão da autarquia é atender com qualidade. E nosso papel, como gestores, é ter a sensibilidade para perceber quando é necessário alterar rotas e modificar rotinas para garantir mais eficiência. E justamente isso que estamos promovendo neste momento”.

5 UNIDADES DE ATENDIMENTO - Portanto, a partir da próxima segunda-feira, 04 de agosto, usuários que precisam de atendimento presencial do SAAE devem procurar os seguintes locais: Centro, Rua Sete de Setembro, 2.152; Vila Prado, Rua Bernardino de Campos, 636; Cidade Aracy, Rua Lucy Serillo, 155; Santa Felícia, Rua Francisco Possa, 1.450; Distrito de Santa Eudóxia, Rua Cristóvão Martinelli, 22;

O Serviço Autônomo de Água e Esgoto de São Carlos (SAAE) aproveita e informa que o número 0800 300 1520 agora também é WhatsApp e já funciona. Além desse canal, o SAAE também disponibiliza os seguintes meios de contato:

Instagram:@saaesaocarlos;

facebook:facebook.com/saocarlossaae

Site:www.saaesaocarlos.com.br

AgênciaVirtual: https://agenciavirtualsaocarlos.cebicloud.com.br/agencia/#/login

Ouvidoria:(16) 3373-6427 / ouvidoria@saaesaocarlos.com.br

Aplicativo “SAAE São Carlos”: disponível para Android e iOS

Atendimento geral: atendimento@saaesaocarlos.com.br