Atendimento do CRAS Pacaembu acontece temporariamente no centro da cidade

Nas unidades de proteção social básica, são realizados, em média, 4.900 atendimentos mensais - Crédito: Divulgação

A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Cidadania, informa à população que, devido ao furto da rede de energia elétrica, ocorrido neste final de semana no CRAS (Centro de Referência de Assistência Social) do Pacaembu, o atendimento na unidade está temporariamente suspenso.

Para garantir a continuidade dos serviços aos moradores da área de abrangência do CRAS Pacaembu, o atendimento está sendo realizado provisoriamente no centro da cidade, na Rua Conde do Pinhal, 2228. Para mais informações, os usuários do serviço podem entrar em contato pelos telefones: (16) 3371-1122 ou 3371-2290.

Aline Dezan Scupin Pereira, chefe da Seção de Apoio à Proteção Social Básica, ressalta a importância do CRAS como porta de entrada para a política de assistência social. “O CRAS é como a casa das famílias, onde profissionais acolhem, orientam e encaminham todos os moradores do território. Além disso, realizamos o Cadastro Único na unidade para acesso a programas de transferência de renda".

Nas unidades de proteção social básica, são realizados, em média, 4.900 atendimentos mensais. "Todas as famílias podem procurar o CRAS de sua referência para atendimento, bastando levar a documentação completa do núcleo familiar e um comprovante de endereço. O CRAS Pacaembu, especificamente, atende cerca de 250 pessoas por mês. Em virtude dos recentes incidentes no local, e considerando que não foi o primeiro, existe a possibilidade de um novo espaço ser escolhido na mesma região, oferecendo melhores condições e, consequentemente, mais qualidade no atendimento à população", destacou a chefe de seção.

É importante lembrar que, desde março deste ano, os atendimentos do Cadastro Único também foram descentralizados e ampliados para os 7 CRAS do município, facilitando o acesso das famílias a este importante instrumento do Governo Federal para a seleção de beneficiários de programas sociais de transferência de renda (municipais, estaduais ou federais). "De acordo com a orientação federal, é fundamental manter o cadastro atualizado a cada dois anos. No entanto, qualquer alteração no núcleo familiar, como mudança de endereço ou composição familiar, exige uma atualização antecipada", completa Aline.

Confira os endereços dos demais CRAS:

- CRAS Aracy: Rua José Antonio Migliato, nº 724 - Telefone (16) 3375-8685;

- CRAS Jockey Clube: Rua Rio Paraguai, nº 2950 - Telefone (16) 3361-8241;

- CRAS Pacaembu: Atendimento temporário no Centro, na Rua Conde do Pinhal, nº 2228 - Informações (16) 3371-1122/3371-2290;

- CRAS Santa Felícia: Rua José Quatrochi, nº 140, São Carlos V - Telefone (16) 3374-3937;

- CRAS Santa Eudóxia: Rua Vergílio Vedovelli, s/nº - Telefone (16) 3379-1441;

- CRAS São Carlos VIII: Rua Luiz Luchesi Filho, nº 01 - Telefone (16) 3361-9396;

* CRAS Itatiaia: Rua Detino Pereira dos Santos, nº 68, Residencial Itatiaia – Telefone (16) 99963-5302.

Leia Também