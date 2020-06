Atendendo 330 crianças, Nosso Lar anuncia feijoada beneficente

Crédito: Marcos Escrivani

O Nosso Lar, entidade filantrópica que cuida de 330 crianças e conta hoje com 62 funcionários, está organizando feijoada beneficente, preparada com muito amor e carinho, que acontecerá no dia 12 de julho, domingo.

O evento que visa angariar recursos para que a entidade continue a fazer seu trabalho social, será no sistema drive thru, ou seja, a feijoada será entregue no carro do interessado para que ele possa levar com toda segurança para casa.

A retirada será das 11h às 13h30 na rua Helvídio Gouveia, no numeral 186, no Boa Vista.

Durante a retirada, segundo os organizadores, os envolvidos irão cumprir todos os protocolos de segurança recomendados pelas autoridades sanitárias, devido a pandemia da Covid-19.

A adesão custa R$ 40,00 e serve duas pessoas e podem ser retiradas na secretaria da entidade de segunda-feira a sexta-feira, das 8h às 16h, podendo ser pago em dinheiro ou no cartão.

A feijoada acompanha porção de arroz, couve, farofa, vinagrete e torresmo.

