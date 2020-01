Crédito: Arquivo/SCA

A Guarda Municipal de São Carlos informa que devido a chuva forte que atingiu a cidade no final da tarde desta quinta-feira (2) a rotatória do Cristo está interditada, bem como a avenida Francisco Pereira Lopes, sentido shopping, na altura do antigo Restaurante Casa Branca. Os motoristas devem evitar a região.

Equipes da GCM estão no local orientando e desviando o trânsito.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus

Leia Também