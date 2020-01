Atenção: região da rotatória do Cristo está completamente alagada

Crédito: Marco Lúcio/Colaboração

São Carlos voltou a sofrer com a chuva na noite deste sábado (4). Os córregos na região do Cristo transbordaram e invadiram as avenidas no entorno, causando alagamento.

A Guarda Municipal está no local desviando o trânsito, porém os motoristas devem evitar a região.

O SCA acompanha os problemas causados pela forte chuva que atingiu a cidade na noite de hoje.

Mais informações a qualquer momento.

