Crédito: Whatsapp SCA

A Prefeitura Municipal interditou a avenida Francisco Pereira Lopes, na altura do antigo restaurante Casa Branca, no sentido rotatória do Cristo devido a alagamento da via provocado pela forte chuva que atingiu a cidade na manhã desta quarta-feira (27).

Motoristas devem evitar a região e buscar rotas alternativas.

