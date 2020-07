Atear fogo em terreno pode gerar multa em São Carlos

Crédito: Whatssapp SCA - (16) 99633-6036

O Corpo de Bombeiros foi acionado para controlar um incêndio em um terreno particular na tarde desta terça-feira (21). A fumaça incomodou os moradores da região, principalmente aqueles que sofrem com doenças respiratórias.

O período de estiagem concentra a maior parte dos focos de incêndios e exige atenção. Devido à baixa umidade relativa do ar e período de poucas chuvas, a Prefeitura de São Carlos faz um alerta para a população sobre as queimadas, principalmente em terrenos particulares.

A Lei Municipal nº 1.5571/11 pune os proprietários dos terrenos que forem denunciados por incêndio. A multa para flagrante é de R$ 2,42 por metro quadrado. A pessoa autuada tem prazo de 10 dias para recorrer passando esse prazo vai para dívida ativa do município.

Segundo o diretor do Departamento de Fiscalização da Secretaria de Habitação e Desenvolvimento Urbano, Rodolfo Tibério Penela, a atenção e cuidados devem ser redobrados. “A população deve denunciar os incêndios em terrenos. O fiscal vai até o local para analisar a situação. A intenção não é multar, mas alertar os proprietários para que mantenham seus terrenos limpos e evitem os mais variados problemas causados por eles”, afirmou.

COMO EVITAR QUEIMADAS

- Não jogue cigarros ou fósforos acesos nas rodovias;

- Não faça fogueira ou queimada perto da rede elétrica, em dias quentes ou com ventos fortes;

- Soltar, fabricar ou vender balões é crime e pode causar muitos acidentes;

- Soltar fogos de artifícios é proibido em São Carlos e as fagulhas podem dar início a incêndios;

- Na área rural: esse é o período para fazer os aceiros, faixas ao longo das cercas onde a vegetação é completamente eliminada da superfície do solo. A finalidade é prevenir a passagem do fogo para área de vegetação, evitando-se assim queimadas ou incêndios. Ele protege cercas, postes, balancins e arames.

Na rodovia- As queimadas comprometem a segurança do motorista, já que a fumaça reduz a visibilidade, o que pode levar a acidentes, principalmente colisões traseiras. No caso do motorista se deparar com alguma queimada na rodovia, além de avisar os órgãos competentes, ele pode tomar algumas precauções para prevenir acidentes:

– Fechar os vidros do veículo;

– Manter distância segura do veículo da frente;

– Trafegar com farol baixo aceso;

– não ligar o pisca alerta com o veículo em movimento;

– Não parar na faixa de rolamento.

