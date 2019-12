Até final de 2020, região do Residencial Itatiaia receberá vários investimentos

Crédito: Marcos Escrivani

Durante a entrega das chaves do Residencial Itatiaia, da Construtora Infratécnica, o secretário municipal de Habitação e Desenvolvimento Urbano, João Baptista Muller revelou que vários investimentos irão acontecer na região.

Ele informou que o Grande Aracy tem aproximadamente 70 mil habitantes e a região onde está o Itatiaia, que compreende o Planalto Verde, Eduardo Abdelnur, Nova São Carlos e Jardim Zavaglia, tem aproximadamente 15 mil habitantes.

E justamente nesta região estão previstas a construção em 2020 de um Cras (Centro de Referecia de Assistência Social), no valor de R$ 500 mil; uma Unidade de Saúde da Família (UFS) no Nova São Carlos, a Emeb Professor Ulysses Picolo para 780 alunos e um Cemei para 200 alunos do Eduardo Abdelnur; um Centro de Convivência do Idoso para 120 pessoas no Jardim Zavaglia estimado em R$ 1,67 milhão; um Cemei no Jardim Zavaglia estimada em R$ 60 mil; além de três área de lazer com custos avaliados em R$ 1,2 milhão (R$ 400 mil cada).

“A Prefeitura Municipal realizará esses investimentos para proporcionar qualidade de vida para esses populosos bairros”, disse Muller, salientando que várias obras serão entregues em 2020.

