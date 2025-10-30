Astronauta sueco vem a São Carlos para encontro com estudantes e pesquisadores

São Carlos recebe, na quarta-feira, 5 de novembro, às 10h, o astronauta sueco da Agência Espacial Europeia (ESA) Arne Christer Fuglesang para uma palestra aberta ao público no Espaço Minerva EESC – Anfiteatro Luiz Gastão (Campus 1 da USP São Carlos). A atividade integra o Community Day do 36º Encontro Internacional de Astronautas, promovido pela Associação de Exploradores Espaciais (ASE).

A coordenação local é uma ação conjunta da Prefeitura Municipal de São Carlos (PMSC), da Escola de Engenharia de São Carlos (EESC/USP) e da Olimpíada Brasileira de Satélites (OBSat), com apoio da UFSCar. As inscrições são gratuitas, com vagas limitadas, e podem ser feitas em eesc.usp.br/astronauta.

Quem é o convidado

Físico e astronauta, Arne Christer Fuglesang foi o primeiro sueco a viajar ao espaço. Nascido em 18 de março de 1957, em Estocolmo, graduou-se em Engenharia Física pelo Instituto Real de Tecnologia (KTH) e obteve doutorado em Física Experimental de Partículas pela Universidade de Estocolmo, em colaboração com o CERN. Selecionado pela ESA em 1992, participou de duas missões da NASA a bordo do ônibus espacial Discovery — STS-116 (2006) e STS-128 (2009). Ao todo, acumulou mais de 26 dias no espaço e realizou cinco caminhadas espaciais (EVAs) para montagem e manutenção da Estação Espacial Internacional (ISS). Atualmente, é professor de Astronáutica no KTH e atua na promoção da educação científica e espacial na Europa.

Serviço

Evento: Palestra com o astronauta Arne Christer Fuglesang (Community Day – 36º Encontro Internacional de Astronautas)

Data e horário: 5 de novembro (quarta-feira), às 10h

Local: Espaço Minerva EESC – Anfiteatro Luiz Gastão , USP São Carlos (Campus 1)

Inscrições: Gratuitas e limitadas em eesc.usp.br/astronauta

Informações: contato@obsat.org.br | comunicacao@eesc.usp.br

Leia Também