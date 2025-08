Associado SINDSPAM agora pode contar com plano de saúde Norden/Benevix

Associado do SINDSPAM, agora ficou mais fácil cuidar da sua saúde e da sua família. A parceria com o Norden/Benevix oferece o que há de melhor em plano de saúde para você e seus dependentes. Um plano completo, com qualidade, segurança e uma rede própria que cuida de você da sua família de verdade. O seu plano de saúde para todos os dias é com o Norden.

Inaugurado em 2018 aqui na cidade de São Carlos, o Norden, desde então, se dedica à inovação hospitalar buscando as melhores soluções em atendimento médico – da atenção primária à medicina crítica.

Hoje, o sistema integrado do Norden oferece o seu próprio plano de saúde, hospital moderno e um time de especialistas dedicado a milhares de clientes.

Descubra tudo o que podemos fazer para você falando com um dos nossos especialista pelo telefone (11) 93467-6091.

