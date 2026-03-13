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AssociaÃ§Ã£o do bairro Itamarati promove "Noite da Comunidade" com sorteio especial neste sÃ¡bado

13 Mar 2026 - 14h10Por Da redaÃ§Ã£o
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PraÃ§a de Eventos Fernanda Picon - PraÃ§a de Eventos Fernanda Picon -

A Associação Itamarati realiza neste sábado (14), a partir das 18h, a “Noite da Comunidade – Nova Fase 2026”, evento voltado à integração entre moradores e associados do Residencial Itamarati, em São Carlos.

A programação acontecerá na Praça de Eventos Fernanda Picon, dentro do residencial, e contará com a 24ª edição da tradicional Noite do Boteco com Samba, reunindo música, confraternização e participação da comunidade.

Durante a festa, os associados da entidade também poderão participar de um sorteio especial surpresa. De acordo com a organização, o prêmio será revelado somente no momento do sorteio. Para concorrer, é necessário ser associado e estar presente no evento no momento da realização.

A iniciativa faz parte da nova fase de atividades da Associação Itamarati em 2026, que busca fortalecer a convivência comunitária e incentivar a participação dos moradores nas ações do bairro.

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