Associação de Moradores promove Ressaca de Carnaval no Residencial Itamarati

Crédito: divulgação

A Associação de Moradores do Residencial Itamarati realiza neste sábado, 21 de fevereiro, a partir das 18h, a “Noite da Comunidade – Ressaca de Carnaval”. O evento acontece na Praça de Eventos Fernanda Picon, localizada na Avenida Doutor Aurélio Cattani, s/n.

A proposta é reunir moradores e visitantes em um momento de confraternização, com música ao vivo, gastronomia e atividades para toda a família. A animação da noite ficará por conta da cantora Sheila Lima, que promete embalar o público com um repertório especial.

Além do show, o evento contará com Festival de Comidas, food trucks, equipe especializada de gastronomia, espaço kids para as crianças e encontro de rodas, ampliando as opções de lazer para diferentes públicos.

De acordo com a organização, a iniciativa busca fortalecer os laços entre os moradores e criar um novo costume no bairro, incentivando a convivência e a valorização da comunidade.

Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (16) 99637-3664

