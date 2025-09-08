Associação de Caçadores promove 2º Encontro em São Carlos

Crédito: divulgação

A Associação de Caçadores de São Carlos e região realizou no último dia 6 de setembro de 2025 o 2º Encontro de Caçadores, no Pesqueiro Bela Vista, reunindo associados, parceiros e convidados em um dia de confraternização, troca de experiências e fortalecimento da comunidade de manejadores legalizados de javalis.

Entre as presenças de destaque estiveram o Samurai Caçador, vereador de Monte Azul Paulista e autor de legislações voltadas ao manejo regular do javali, e Mário Knichalla, do Canil do Caçador, que compartilharam vivências e contribuíram com o debate sobre a prática legalizada.

Segundo o presidente da Associação, Davi Costa, a atividade desempenha um papel importante na preservação ambiental e na valorização das tradições:“A caça legalizada tem um papel fundamental na preservação ambiental, no controle de espécies e na valorização de nossas tradições. Nosso objetivo é promover a prática responsável, dentro da lei, sempre em harmonia com a natureza e a sociedade. Aproveito para agradecer a todos que estiveram presentes e aos patrocinadores que tornaram este evento possível. Juntos, estamos fortalecendo nossa causa e a união dos caçadores da região.”

A Associação reforçou ainda o compromisso de seguir promovendo encontros que valorizem a cultura da caça legal e responsável, ampliando a integração entre seus membros e a sociedade.

