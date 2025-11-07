(16) 99963-6036
sexta, 07 de novembro de 2025
Cidade

Assistente virtual para educação financeira rende Prêmio Estagiário Inovador a estudante da USP

07 Nov 2025 - 07h16Por JM
SIGA O SCA NO
São Carlos Agora no Google News
Paulo Henrique Vedovatto recebe o troféu de primeiro lugar ao lado de outros estudantes finalistas - Crédito: CIEEPaulo Henrique Vedovatto recebe o troféu de primeiro lugar ao lado de outros estudantes finalistas - Crédito: CIEE

Um projeto voltado à educação financeira de famílias de baixa renda garantiu ao estudante Paulo Henrique Vedovatto, do Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação (ICMC) da USP São Carlos, o Prêmio Estagiário Inovador, promovido pelo Centro de Integração Empresa-Escola (CIEE).

O aluno, que atua como estagiário na Progresso e Habitação de São Carlos (ProHab), desenvolveu a proposta Sofia, uma assistente virtual voltada ao controle de finanças pessoais. O projeto nasceu da vivência de Paulo ao lidar com dados e histórias de famílias em situação de vulnerabilidade.

A ferramenta, ainda em fase conceitual, foi pensada como um chatbot integrado a aplicativos como WhatsApp e Telegram, capaz de registrar gastos e receitas em linguagem simples, organizar automaticamente planilhas no Google Sheets e oferecer relatórios, dicas e conteúdos educativos sobre finanças.

A ideia garantiu a Paulo um lugar entre os cinco finalistas da primeira edição do prêmio, realizada durante a EXPO CIEE 2025, em São Paulo. O estudante conquistou o reconhecimento e R$ 10 mil em itens de formação e desenvolvimento, que pretende investir em cursos, livros e equipamentos para dar continuidade aos estudos.

Segundo Paulo, o projeto deve evoluir e pode futuramente se tornar o tema de seu trabalho de conclusão de curso. “Acredito que quem estuda em uma universidade pública tem o compromisso de retribuir à sociedade. Espero que essa iniciativa possa ajudar muitas pessoas a organizarem melhor sua vida financeira”, afirmou.

 

Leia Também

SAMU de São Carlos arrecada doces para campanha de Natal
Cidade07h12 - 07 Nov 2025

SAMU de São Carlos arrecada doces para campanha de Natal

Ecovias Noroeste Paulista transfere operação de lançamento de vigas na SP-310 para sábado
Cidade07h08 - 07 Nov 2025

Ecovias Noroeste Paulista transfere operação de lançamento de vigas na SP-310 para sábado

Moradores reclamam de buraco não sinalizado no Cidade Aracy 2
Cidade06h57 - 07 Nov 2025

Moradores reclamam de buraco não sinalizado no Cidade Aracy 2

1&ordm; MotoFest deve receber 4.000 no Kartódromo dias 8 e 9 de novembro
EVENTO 23h07 - 06 Nov 2025

1º MotoFest deve receber 4.000 no Kartódromo dias 8 e 9 de novembro

Vigilância em Saúde promove ação educativa voltado à prevenção da Dengue nesta sexta-feira no mercado municipal
Cidade19h52 - 06 Nov 2025

Vigilância em Saúde promove ação educativa voltado à prevenção da Dengue nesta sexta-feira no mercado municipal

Últimas Notícias