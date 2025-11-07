Assistente virtual para educação financeira rende Prêmio Estagiário Inovador a estudante da USP

Paulo Henrique Vedovatto recebe o troféu de primeiro lugar ao lado de outros estudantes finalistas - Crédito: CIEE

Um projeto voltado à educação financeira de famílias de baixa renda garantiu ao estudante Paulo Henrique Vedovatto, do Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação (ICMC) da USP São Carlos, o Prêmio Estagiário Inovador, promovido pelo Centro de Integração Empresa-Escola (CIEE).

O aluno, que atua como estagiário na Progresso e Habitação de São Carlos (ProHab), desenvolveu a proposta Sofia, uma assistente virtual voltada ao controle de finanças pessoais. O projeto nasceu da vivência de Paulo ao lidar com dados e histórias de famílias em situação de vulnerabilidade.

A ferramenta, ainda em fase conceitual, foi pensada como um chatbot integrado a aplicativos como WhatsApp e Telegram, capaz de registrar gastos e receitas em linguagem simples, organizar automaticamente planilhas no Google Sheets e oferecer relatórios, dicas e conteúdos educativos sobre finanças.

A ideia garantiu a Paulo um lugar entre os cinco finalistas da primeira edição do prêmio, realizada durante a EXPO CIEE 2025, em São Paulo. O estudante conquistou o reconhecimento e R$ 10 mil em itens de formação e desenvolvimento, que pretende investir em cursos, livros e equipamentos para dar continuidade aos estudos.

Segundo Paulo, o projeto deve evoluir e pode futuramente se tornar o tema de seu trabalho de conclusão de curso. “Acredito que quem estuda em uma universidade pública tem o compromisso de retribuir à sociedade. Espero que essa iniciativa possa ajudar muitas pessoas a organizarem melhor sua vida financeira”, afirmou.

