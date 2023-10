Assentamento Nova São Carlos irá receber o Dia das Crianças

Corrente Solidária espera atender pelo menos 500 crianças no Assentamento Nova São Carlos - Crédito: Divulgação

Ver o sorriso estampado no rosto das crianças e um dia feliz, com muitas brincadeiras. Esta é a meta do Projeto Corrente Solidária Juntos Somos Mais Fortes, que irá realizar o Dia das Crianças Solidário. A festa acontece no feriado do dia 12 de outubro, uma quinta-feira, das 14h às 17h, no Assentamento Nova São Carlos (lote 6), próximo ao Ceat.

“A expectativa é que a festa possa atender aproximadamente 500 pessoas entre crianças e adultos e na ação social”, disse Hemelyn Mariana de Lima Borges Ponciano, presidente da Associação Corrente Solidária. “Vamos oferecer de tudo, um pouquinho, como cachorro quente, algodão doce, pipoca, bolo, refrigerante, pintura facial, piscina de bolinhas, escorregador, brinquedos infláveis e várias brincadeiras infantis. Durante a festa personagens de contos infantis prometem alegrar os presentes e ao final, será ofertada uma lembrancinha e muito mais”, completou

Em busca de ajuda

Para que o Dia das Crianças atenda a meta proposta, Hemelyn realiza uma campanha solidária e busca doadores. De acordo com os voluntários, são necessárias ainda aproximadamente 300 bolas, 15 quilos de salsicha, seis pacotes de dois quilos de molho, 17 fardos de refrigerantes, um balde de doce de leite de quatro quilos, dois pacotes grandes de coco ralado (um quilo cada e confeitos para bolos, além de 10 cartelas de ovos.

De acordo com ela, toda a comida será feita por voluntários na cozinha do projeto, como todos os pães e bolos da festa.

Quem puder ajudar a iniciativa e se interessar em doar, entrar em contato pelo fone 16 98231-6997.

