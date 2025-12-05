(16) 99963-6036
Assentamento Capão das Antas será oficializado com presença do Ministro Paulo Teixeira

05 Dez 2025 - 11h25
Assentamento Capão das Antas - Crédito: arquivoAssentamento Capão das Antas - Crédito: arquivo

O Governo do Brasil anunciará, neste sábado (6), a criação do Assentamento Capão das Antas, localizado no município de São Carlos. A medida vai beneficiar 150 famílias agricultoras e encerra um impasse fundiário que se arrastava desde 2010. O ato oficial será realizado às 10h, na antiga Fazenda Capão das Antas, com presença do ministro do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar (MDA), Paulo Teixeira.

A criação do assentamento só foi possível após um Acordo de Cooperação Técnica firmado em outubro deste ano entre a Prefeitura de São Carlos e o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra). O compromisso garantiu a transferência da área, anteriormente pertencente ao município, para a União, com finalidade de reforma agrária.

Com o assentamento, famílias que aguardavam há mais de uma década poderão regularizar suas produções agrícolas e acessar políticas públicas voltadas à agricultura familiar, fomentando o desenvolvimento rural em São Carlos e região.

