Assembleia poderá fechar negociação entre trabalhadores e Rigras

Ônibus Rigras

Uma assembleia que será realizada nesta sexta-feira, 20 de junho, das 9h às 15h, pelos representantes do Sindicato dos Empregados em Transportes Rodoviários Urbanos, Fretamento, Intermunicipal e Suburbano de São Carlos, poderá fechar o acordo coletivo entre os trabalhadores e a empresa Rigras Transporte Coletivo e Turismo Ltda. A Rigras realiza o transporte coletivo em São Carlos, onde opera com 64 linhas, ligando vários pontos do município e também os distritos de Santa Eudóxia e Água Vermelha.

O advogado do sindicato, Amador Bandeira, afirmou, com exclusividade ao São Carlos Agora, que uma nova proposta da empresa, referente às cláusulas econômicas e cláusulas sociais, deverá ser analisada e votada pelos trabalhadores com urnas na Estação Ferroviária, na Estação Norte (Rodoviária) e também na garagem da Rigras. A data-base da categoria é maio.

O advogado do Sindicato dos Empregados em Transportes Rodoviários Urbanos, Fretamento, Intermunicipal e Suburbano de São Carlos, Amador Bandeira, afirmou que está otimista com o rumo das negociações. “Minha expectativa é positiva e acho que conseguiremos concluir os entendimentos entre os funcionários e a empresa de transportes”, ressaltou.

A última proposta da empresa foi rejeitada no dia 6 de junho, em assembleia geral extraordinária. A negociação interessa a cerca de 200 trabalhadores da empresa, entre motoristas, fiscais, mecânicos e pessoal da administração. Um total de 151 trabalhadores votou contra a proposta e apenas 24 a aprovaram.

A PROPOSTA REJEITADA DA RIGRAS

A empresa ofereceu aos funcionários um reajuste de 6% sobre os salários, um abono pelo trabalho de cobrança de R$ 700, um aumento de 11,1% no ticket-refeição, que passaria a ter o valor de R$ 1.000, um prêmio produtividade mensal de R$ 350, com aumento de 9,55%, e a instituição de PLR (Participação nos Lucros e Resultados), com metas como não ter faltas e nem sanções disciplinares por mau comportamento, no valor de R$ 1.200,00 — com acréscimo para os motoristas que não tiverem acidentes ou incidentes culposos com os veículos, no valor total de R$ 1.600, pagos em duas parcelas: a primeira em outubro de 2025 e a segunda em abril de 2026.

A CONTRA-PROPOSTA DOS TRABALHADORES

Os motoristas da Rigras reivindicam um reajuste salarial de 8%, um abono pelo trabalho de cobrança de R$ 900 com integração ao salário, ticket-refeição no valor de R$ 1.200, um prêmio produtividade mensal de R$ 400, com aumento de 9,55%, e a instituição de PLR (Participação nos Lucros e Resultados) sem metas relacionadas a acidentes/incidentes, no valor de R$ 1.200,00.

Além disso, os trabalhadores também reivindicam a garantia de pagamento do ticket-refeição durante três meses em caso de afastamento por auxílio-doença ou acidente de trabalho, e ainda o acréscimo de 30 minutos na jornada de trabalho referente ao tempo despendido no deslocamento para a entrega do caixa e atraso ao iniciar a linha.

