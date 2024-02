Asfalto deforma no Prolongamento Jardim Medeiros

SIGA O SCA NO

A rua Bernardo Cerrutti, no Prolongamento Jardim Medeiros é um perigo iminente para pedestres e motoristas. Localizada em um forte declive, o asfalto simplesmente deformou e sofreu um afundamento.

O problema no piso chamou a atenção de um morador que é leitor do portal e indignado, fotografou e encaminhou via WhatsApp para que o problema se torne público.

Segundo o reclamante, há pelo menos seis meses que o piso asfáltico se encontra nesta condição. “O IPTU encareceu e os carros nem conseguem sair e entrar dentro das casas, prejudicando moradores”, reclamou.

