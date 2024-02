Asfalto afunda no Jardim Medeiros, em São Carlos

SIGA O SCA NO

Rua no Jardim Medeiros afunda: asfalto deve estar deteriorado - Crédito: Divulgação

Um leitor do São Carlos Agora, residente na rua Bernardo Cerrutti, no Jardim Medeiros, entrou em contato na manhã desta segunda-feira, 26, e denunciou o estado em que se encontra o pavimento da via.

Indignado, fez fotos e vídeos sobre o estado do piso asfáltico. Em determinados locais, ocorreu afundamento e o trânsito de veículos (e pedestres) é arriscado. Há, inclusive, a possibilidade de acidentes.

A bronca do reclamante aumenta quando afirma que chegou a procurar dois vereadores e ambos, apesar das promessas, nada fizeram de prático no sentido de resolver o problema e atender a sua reivindicação.

