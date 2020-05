As Vestideiras levam carinho e solidariedade para crianças de todo o mundo

Natália durante uma ação social: carinho e amor mútuo - Crédito: Divulgação

Uma ideia que nasceu de uma professora de ensino infantil de São Carlos que já vestiu crianças de famílias carentes de vários estados brasileiros e do Exterior. Hoje, um grupo de costureiras voluntárias trabalham para encaminhar roupas para a África e, paralelamente, confeccionam máscaras que são destinadas para pessoas que estão na linha de frente no combate a pandemia da Covid-19.

Assim são “As Vestideiras”, um grupo idealizado por Natália de Cássia Berrocá, 27 anos e que possui um grupo de sete costureiras produzindo atualmente máscaras e que costuram roupinhas infantis que serão destinadas em breve para crianças de países africanos. “Não temos um grupo fixo de costureiras. A maioria é flutuante. Mas temos voluntárias de São Carlos, Rio de Janeiro, Peruíbe, Campinas, São Paulo, entre outras cidades”, explicou Natália. “Mas para produzir as máscaras e os vestidos, dependemos muito de doações”, comentou.

O INÍCIO

As Vestideiras existem há três anos e tudo começou com um trabalho voluntário feito por Natália na Amazônia em 2017, quando atendeu uma comunidade ribeirinha. “Isso foi em fevereiro e percebi a carência daquele povo. Voltei para São Carlos e o que vivenciei não saia da minha cabeça. Foi quando coloquei em prática tudo o que desejava e busquei doações e voluntárias para aderir a este propósito”, disse.

Desde então o projeto coordenado por Natália cresceu e já foram confeccionados aproximadamente 3,5 mil vestidos entregues em Brumadinho, sertão de Pernambuco, Angola, Guiné Bissau, norte de Minas Gerais, para refugiados sírios e, evidentemente, São Carlos.

Em 2019, o trabalho cresceu e As Vestideiras passaram a fornecer camisetas e bermudas para meninos. “São peças doadas que são usadas, mas em bom estado”, comentou Natália. “A gente faz ainda ações sociais no Jardim Gonzaga e em Santa Euxódia, além de campanhas paralelas como guloseimas para crianças que moram no norte de Minas Gerais e brinquedos para os pequenos que residem no sertão nordestinos. Alguns não sabiam o que era um doce ou não tinham até então, ganhado um brinquedo”, disse.

COVID-19 E FROM AFRICA

Atualmente Natália disse que As Vestideiras trabalham em duas frentes. Algumas costureiras trabalham em vestidos que serão destinados para países africados. São 600 peças que irão assim que a pandemia do novo coronavírus acalmar. “Tudo está sendo feito com muito carinho. Buscamos parceiros que nos dão certeza que as roupas chegarão ao destino”, comentou.

Paralelamente, voluntárias confeccionam máscaras que são entregues para pessoas que lutam contra a Covid-19. “Até aqui já entregamos 1,4 mil máscaras dupla face para a Santa Casa, Samu, Rede Feminina de Combate ao Câncer, Guarda Municipal, Corpo de Bonbeiros, USF do Jardim Cruzeiro do Sul, entre outros locais. “Fazemos com carinho e muito amor”, disse.

DOAÇÕES

Natália disse que As Vestideiras é um projeto idealizado em São Carlos, mas que conta com a participação de costureiras de várias cidades e isso mostra a importância desta iniciativa que procura fazer o bem sem ver a quem.

Entretanto, ela disse que necessita de doações de tecido, elástico, linhas, botões, agulhas. Enfim. Todo aparato para poder fazer vestidos para serem doados para crianças de todo o mundo e máscaras para as pessoas que estão na linha de frente à Covid-19. “Quem puder doar camisetas e bermudas para meninos, em bom estado, agradeceremos de coração”, emendou.

Para que as doações possam ser feitas, basta entrar em contato com a professora, pelo fone 16 98169-3213.

AMOR AO PRÓXIMO

Em reportagem ao São Carlos Agora, indagada sobre a sua iniciativa, Natália disse que é “amor ao próximo e muita responsabilidade social”. “Fui educada assim pelos meus mais e isso agrega na minha formação, no meu caráter”, comentou.

Natália espera que o projeto cresça e que mais pessoas possam enxergar a importância desta iniciativa. “As pessoas têm que ver quem está ao seu lado, deixar o egoísmo para lá. Me sinto recompensada e não há dinheiro que pague o sorriso e o brilho nos olhos de uma criança”, afirmou. “Normalmente levo pessoalmente todas as doações, mas quando não posso, pessoas de minha confiança levam os presentes. São gestos que renovam o nosso espírito”, finalizou a professora.

