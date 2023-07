Leitores demonstram preocupação com árvores em bairros de São Carlos

SIGA O SCA NO

Risco de queda é iminente alertam os leitores - Crédito: Whatsapp SCA

Moradores dos bairros Vila Prado, Santa Felícia e Planalto Paraíso entraram em contato com o jornal São Carlos Agora pedindo providências em relação as árvores, que segundo eles, estão com risco de cair.

Uma das árvores está localizada na rua Larga, entre a travessa 6 e 7. A outra fica na Rua Luiz Procopio de Araújo Ferraz, Santa Felicia, próximo ao Carrefour. E a última, no Bosque do Planalto Paraiso.

Leitores temem que em algum momento alguma destas árvores caia e provoque um acidente grave.

