Árvore seca após poda preocupa moradora e ameaça residência na Vila Marina

Uma moradora da rua Francisco Maricondi, na Vila Marina, vive momentos de apreensão a cada temporal por conta de uma árvore que apresenta risco iminente de queda. Segundo ela, o problema já foi comunicado à Prefeitura por meio do processo nº 25759/2024, aberto ainda no ano passado.

De acordo com o relato, equipes da Prefietura, chegaram a ir até o local para avaliar a situação e, na ocasião, informaram que seria necessária apenas a poda da árvore. No entanto, após o serviço realizado, a árvore acabou secando completamente e, atualmente, encontra-se em estado crítico, oferecendo risco tanto para a residência quanto para quem circula pela via.

“A cada chuva forte dá muito medo. A árvore está seca e pode cair em cima da minha casa ou na rua. Tenho receio de danos materiais e, principalmente, pelas nossas vidas”, desabafou a moradora.

O SCA entrou em contato com a Prefeitura de São Carlos para obter um posicionamento sobre o caso, mas até o momento não houve resposta. Assim que houver retorno, a matéria será atualizada.

Leia Também