Crédito: Lourival Izaque

Uma árvore de grande porte caiu sobre um carro durante o temporal que atingiu a cidade na tarde desta quarta-feira (7), no bloco 1, do condomínio 4, no CDHU da Vila Isabel.

Segundo moradores, há tempos eles pediram a remoça do Pau Brasil que estava prestes a cair, mas não foram atendidos.

A árvore caiu sobre um VW Fox, causando vários danos. Por sorte ninguém se feriu.

