Árvore e poste caem durante temporal no Jardim Dona Francisca

Crédito: Maycon Maximino
Na tarde desta segunda-feira (22), uma árvore caiu sobre um poste na rua Roberto Martinês, no Jardim Dona Francisca.
Com o impacto, o poste ficou danificado e parte de um portão de uma residência também foi atingido. O temporal que passou pela cidade no período da tarde provocou quedas de árvores em diferentes pontos.
Equipes da Prefeitura e da concessionária de energia foram acionadas para realizar a remoção dos galhos e avaliar a situação da rede elétrica no local.
Crédito: Maycon MaximinoCrédito: Maycon MaximinoCrédito: Maycon MaximinoCrédito: Maycon MaximinoCrédito: Maycon Maximino