segunda, 22 de setembro de 2025
Árvore e poste caem durante temporal no Jardim Dona Francisca

22 Set 2025 - 15h06Por Jessica Carvalho R.
Árvore e poste caem durante temporal no Jardim Dona Francisca - Crédito: Maycon Maximino

Na tarde desta segunda-feira (22), uma árvore caiu sobre um poste na rua Roberto Martinês, no Jardim Dona Francisca.

Com o impacto, o poste ficou danificado e parte de um portão de uma residência também foi atingido. O temporal que passou pela cidade no período da tarde provocou quedas de árvores em diferentes pontos.

Equipes da Prefeitura e da concessionária de energia foram acionadas para realizar a remoção dos galhos e avaliar a situação da rede elétrica no local.

