terça, 20 de janeiro de 2026
Cidade

Árvore de grande porte cai sobre residência e interdita rua no Parque Santa Mônica

20 Jan 2026 - 08h06Por Da redação
Crédito: SCA

Uma árvore de grande porte caiu sobre uma residência na manhã desta terça-feira (20), na rua São Sebastião, no bairro Parque Santa Mônica, em São Carlos. O incidente ocorreu após a cidade registrar fortes rajadas de vento desde a noite de segunda-feira (19).

Com a queda da árvore, o trânsito precisou ser totalmente interditado na via para garantir a segurança de moradores e motoristas. Agentes da Prefeitura Municipal estiveram no local para sinalizar a área e dar início aos trabalhos necessários para a remoção da árvore.

 

