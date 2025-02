Compartilhar no facebook

Árvore de grande porte caiu no meio da avenida - Crédito: Maycon Maximino

A forte chuva que desabou em São Carlos durante a tarde desta terça-feira, 18, assustou moradores da Avenida Cesare Brigante, no Jardim Monte Carlo.

Uma árvore de grande porte caiu no meio da via e causou inconvenientes. Um dele, a interdição da via. O Corpo de Bombeiros foi acionado para o corte dos galhos e a liberação da avenida.

