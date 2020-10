28 Out 2020 - 17h44

Crédito: Whatssapp SCA - (16) 99633-6036

Uma árvore corre o risco de cair sobre algum veículo ou mesmo pedestre na rua Doutor Antônio Stella Mouruzzi, defronte ao número 271, no Jardim das Torres.

Segundo um leitor que entrou em contato com o SCA para denunciar a situação, ele já entrou em contato com as autoridades responsáveis, porém toma providências. Por conta própria colocou uma "fita zebrada" para alertar sobre o perigo. Ele pede providências.

