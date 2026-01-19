Árvore com risco de queda preocupa moradores no Cidade Aracy

Moradores do bairro Cidade Aracy alertam para o risco de queda de uma árvore localizada no fim da rua Lourenço Mascarin. De acordo com relatos, a árvore está bastante inclinada e pode cair a qualquer momento, oferecendo perigo para motoristas, pedestres e residências próximas.

A situação tem gerado preocupação, principalmente entre quem transita diariamente pelo local. Em caso de queda, há risco de acidentes, danos materiais e até interrupção do tráfego na via.

Motoristas que passam pela região devem redobrar a atenção. Os moradores pedem providências para evitar possíveis acidentes.

Em nota, a assessoria da Prefeitura informou que a situação já foi encaminhada à Secretaria de Conservação Urbana, que ficará responsável pela avaliação e pelo corte da árvore.

Leia Também