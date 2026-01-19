(16) 99963-6036
segunda, 19 de janeiro de 2026
Cidade

Árvore com risco de queda preocupa moradores no Cidade Aracy

19 Jan 2026 - 15h44Por Jessica Carvalho R
SIGA O SCA NO
São Carlos Agora no Google News
Árvore com risco de queda preocupa moradores no Cidade Aracy -

Moradores do bairro Cidade Aracy alertam para o risco de queda de uma árvore localizada no fim da rua Lourenço Mascarin. De acordo com relatos, a árvore está bastante inclinada e pode cair a qualquer momento, oferecendo perigo para motoristas, pedestres e residências próximas.

A situação tem gerado preocupação, principalmente entre quem transita diariamente pelo local. Em caso de queda, há risco de acidentes, danos materiais e até interrupção do tráfego na via.

Motoristas que passam pela região devem redobrar a atenção. Os moradores pedem providências para evitar possíveis acidentes.

Em nota, a assessoria da Prefeitura informou que a situação já foi encaminhada à Secretaria de Conservação Urbana, que ficará responsável pela avaliação e pelo corte da árvore.

Leia Também

Fatecs divulgam classificação geral e primeira convocação do Vestibular 2026 nesta segunda-feira
Educação15h56 - 19 Jan 2026

Fatecs divulgam classificação geral e primeira convocação do Vestibular 2026 nesta segunda-feira

SAAE inicia desassoreamento no Ribeirão do Feijão nesta terça-feira
Cidade12h21 - 19 Jan 2026

SAAE inicia desassoreamento no Ribeirão do Feijão nesta terça-feira

Furto de fiação provoca instabilidade no atendimento da UBS do Botafogo
Cidade09h56 - 19 Jan 2026

Furto de fiação provoca instabilidade no atendimento da UBS do Botafogo

Instabilidade em poço do Douradinho pode reduzir pressão no abastecimento de água
Cidade08h27 - 19 Jan 2026

Instabilidade em poço do Douradinho pode reduzir pressão no abastecimento de água

Viaduto da UFSCar será interditado por 30 dias a partir desta segunda-feira (19)
Cidade07h38 - 19 Jan 2026

Viaduto da UFSCar será interditado por 30 dias a partir desta segunda-feira (19)

Últimas Notícias