quarta, 29 de outubro de 2025
Cidade

Árvore com risco de queda interdita rua no Santa Felícia

29 Out 2025 - 20h53Por Da redação
Árvore com risco de queda interdita rua no Santa Felícia - Crédito: Lourival Izaque Crédito: Lourival Izaque

 

O Corpo de Bombeiros, a Guarda Municipal e o Departamento de Trânsito interditaram na noite desta quarta-feira (29) um trecho da Rua Pedro Fernandes Alonso, no bairro Santa Felícia, após a queda parcial de uma árvore.

De acordo com informações obtidas no local, um galho de grande porte se desprendeu do tronco e atingiu a fiação elétrica, além de encostar em uma residência próxima. Apesar do susto, ninguém ficou ferido.

Os bombeiros constataram que a árvore apresenta inclinação acentuada em direção à casa e risco de queda total. A equipe aguarda a chegada do setor de Meio Ambiente da Prefeitura para realizar a remoção segura.

Enquanto os trabalhos são realizados, o trecho da via permanece interditado, e o trânsito está sendo desviado pelas ruas adjacentes.

