Foto: Whatsapp SCA

Condutores que passam pela rua Sete de Setembro, reclamam da falta de visibilidade em um semáforo no cruzamento com a rua São Paulo. Há uma árvore que esconde parte do sinaleiro e compromete o trânsito na região.

"Só quando está em cima é que percebemos se está verde ou vermelho", reclamou uma leitora que pede providências, antes que um acidente aconteça no local.

