Árvore cai sobre residência no Cidade Aracy após chuva

Uma árvore caiu sobre uma residência na tarde desta segunda-feira (09), no bairro Cidade Aracy, após a chuva registrada nesta manhá.

O caso ocorreu em uma casa localizada na Rua Rubens Fernando Monte Ribeiro. De acordo com o morador, a situação já vinha sendo alertada às autoridades desde 2023, pois a árvore apresentava risco de queda.

Com a chuva desta tarde, a árvore acabou cedendo e caiu sobre o imóvel, causando grande preocupação aos moradores e possíveis danos à estrutura da casa.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e chegou ao local para atender a ocorrência.