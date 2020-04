Árvore cai sobre carro e deixa bairro sem energia

Crédito: Luciano Lopes

A queda de uma árvore de grande porte causou transtorno aos moradores da região da Vila Nery nesta noite de sexta-feira (17).

A árvore ficava em uma residência localizada na rua Major José Inácio e caiu sobre a grade da casa, atingindo também um carro Golf que estava estacionado do outro lado da rua.

Ninguém ficou ferido, porém grande parte do bairro ficou sem energia e equipes da CPFL e do Corpo de Bombeiros estão no local tomando as medidas necessárias

